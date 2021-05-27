Jandarma ekipleri Sakarya'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
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Jandarma ekipleri Sakarya'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Jandarma ekipleri Sakarya'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce Kocaali ilçesinde iki ayrı adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda satışa hazır uyuşturucu madde ile yasadışı ekimi yapılan kenevir bitkisi ve silah ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce Kocaali ilçesinde iki ayrı adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda satışa hazır uyuşturucu madde ile yasadışı ekimi yapılan kenevir bitkisi ve silah ele geçirildi. Konuyla alakalı 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şehirde uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarına geçit vermiyor. Bu kapsamda Kocaali ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kocaali İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alandere ve Selahiye Mahallelerinde bulunan iki ayrı adrese uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 200 gram bonzai yapımında kullanılan madde, 12 gram metamfetamin, 12 gram bonzai, 33 adet kenevir bitkisi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 165 adet değişik çaplarda fişek, kenevir tohumu ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Olayla alakalı gözaltına alınan 1 şüphelinin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - SAKARYA

Jandarma ekipleri Sakarya'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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