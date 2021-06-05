Jandarma ekipleri Sakarya'da suça geçit vermiyor
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Jandarma ekipleri Sakarya'da suça geçit vermiyor

Jandarma ekipleri Sakarya'da suça geçit vermiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Geyve ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 107 parça tarihi eser ele geçirilirken, Ferizli ilçesinde ise yasadışı ekimi yapılan 30 kök kenevir bitkisi ile 5 gram esrar ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Geyve ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 107 parça tarihi eser ele geçirilirken, Ferizli ilçesinde ise yasadışı ekimi yapılan 30 kök kenevir bitkisi ile 5 gram esrar ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şehirde suça geçit vermiyor. Ekiplerce Geyve ve Ferizli ilçelerinde adli makamların koordinesinde iki ayrı operasyon gerçekleştirildi. Bir yandan esrar ve uyuşturucuya karşı operasyonlarını kararlılıkla yürüten ekipler diğer bir yandan ise tarihi eser kaçakçılığını da önlüyor. Bu kapsamda Geyve ilçesi Ahibaba Mahallesinde alınan bir ihbarı değerlendiren ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda sikke, yüzük, mühür vb. malzemelerin bulunduğu 107 parça tarihi eser ele geçirildi.

Diğer bir operasyon ise Ferizli ilçesi Sinanoğlu Mahallesinde jandarma narkotik köpeklerinin de katılımı ile gerçekleştirildi. Operasyonda; bir evin çatısında ve bahçesinde saksılara yasadışı ekimi yapılmış 30 kök kenevir ile 5 gram esrar ele geçirildi. Operasyonlara ilişkin haklarında işlem başlatılan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. - SAKARYA

Jandarma ekipleri Sakarya'da suça geçit vermiyor
Jandarma ekipleri Sakarya'da suça geçit vermiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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