Jandarma ekipleri ormanlık alandaki kaçak kazıya suçüstü yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Jandarma ekipleri ormanlık alandaki kaçak kazıya suçüstü yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Jandarma ekipleri ormanlık alandaki kaçak kazıya suçüstü yaptı

Eskişehir'de kaçak kazı yapan 1'i yabancı uyruklu 8 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Eskişehir'de kaçak kazı yapan 1'i yabancı uyruklu 8 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı'na bağlı Cumhuriyet mahallesi Çalıkırı mevkii ormanlık alanı içerisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisinin alınması üzerine Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Gerçekleştirilen operasyonda N.Ö., A.D., L.R., H.H., İ.Ö., Y.Ö., T.Y. ve İran uyruklu S.M.D. isimli 8 şüpheli kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.

Belirtilen mevkide yapılan arazi araştırmasında orman arazisi içerisinde yaklaşık 3 metre derinliğinde, 3 metre uzunluğunda ve 2 metre genişliğinde iki adet çukur kazılmak suretiyle kaçak kazı yapıldığı tespit edildi. Yapılan incelemede, 2 adet Roma dönemine ve 2 adet Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke, 1 adet jeneratör, 1 adet hilti, 30 metre jeneratör elektrik kablosu, 1 adet şiş, 1 adet demir keski, el ve baş feneri ile kazı işleminde kullanılan kürek, kazma gibi malzemeler ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan 7 şüpheli "Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli makamlara sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İran uyruklu S.M.D. ise sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Jandarma ekipleri ormanlık alandaki kaçak kazıya suçüstü yaptı
Jandarma ekipleri ormanlık alandaki kaçak kazıya suçüstü yaptı
Jandarma ekipleri ormanlık alandaki kaçak kazıya suçüstü yaptı
Jandarma ekipleri ormanlık alandaki kaçak kazıya suçüstü yaptı
Jandarma ekipleri ormanlık alandaki kaçak kazıya suçüstü yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Cahit Özkan Türker Ertürk Süleyman Soylu
Magazin Burak Deniz Demet Akalın Bahar Candan Demet Özdemir
Spor Ali Koç Caner Erkin Hakan Kutlu Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Jandarma ekipleri ormanlık alandaki kaçak kazıya suçüstü yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 16:12:48. #1.16#
title