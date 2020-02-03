Jandarma ekipleri, okul servis araçlarını denetledi
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik tim ekipleri, ikinci eğitim döneminin başlamasıyla okul servis araçlarını denetledi.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik tim ekipleri, ikinci eğitim döneminin başlamasıyla okul servis araçlarını denetledi.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timlerince, ikinci yarıyıl eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla okul servis araçlarını denetledi. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "2019-2020 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde okul servis araçları denetimi başlamıştır. En değerli varlığımız olan çocuklarımızın daha güvenli bir ortamda seyahat etmeleri amacıyla denetimlere devam edilecektir" denildi. - KASTAMONU