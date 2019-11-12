Jandarma ekipleri öğrencilerle fidan dikti
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Jandarma ekipleri öğrencilerle fidan dikti

Kırşehir'de jandarma ekipleri, merkez ve ilçelerde öğrencilerle binlerce fidanı toprakla buluşturdu.

12.11.2019 12:38 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:38
Jandarma ekipleri öğrencilerle fidan dikti

'de ekipleri, merkez ve ilçelerde öğrencilerle binlerce fidanı toprakla buluşturdu.

Kırşehir Jandarma Komutanlığı personeli, merkez ve ilçelerde fidan dikim etkinliği düzenledi.

Kırşehir'in orman alanlarının artırılması amaçlanan etkinlik kapsamında jandarma ekipleri, 3 bin 333 fidanı toprakla buluşturdu.

Etkinliğe Kırşehir Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran ve jandarma personeli ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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