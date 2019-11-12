Jandarma ekipleri öğrencilerle fidan dikti
Kırşehir'de jandarma ekipleri, merkez ve ilçelerde öğrencilerle binlerce fidanı toprakla buluşturdu.
Kırşehir'de jandarma ekipleri, merkez ve ilçelerde öğrencilerle binlerce fidanı toprakla buluşturdu.
Kırşehir Jandarma Komutanlığı personeli, merkez ve ilçelerde fidan dikim etkinliği düzenledi.
Kırşehir'in orman alanlarının artırılması amaçlanan etkinlik kapsamında jandarma ekipleri, 3 bin 333 fidanı toprakla buluşturdu.
Etkinliğe Kırşehir Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran ve jandarma personeli ile öğrenciler katıldı.