Jandarma Ekipleri Öğrencilerle Basketbol Oynadı

Gaziantep'in İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Yeniceli Mahallesi'nde bir ilk ve ortaokulu ziyaret etti, öğrencilerle basketbol oynadı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Yeniceli Mahallesi'ne gitti.

İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta ve beraberindeki ekipler, Yeniceli İlk ve Ortaokulunda öğrenim gören öğrencileri ve Ortaokul Müdürü Şehmus Demir'i ziyaret etti.

Öğrencilere forma, okula basketbol topu ve pota

Yeniceli Ortaokulu Müdürü Demir, ilçenin en uzak köyünde jandarmanın kendilerini yalnız bırakmadığını, 35 öğrenciye forma, okulaysa basketbol topu pota hediye ettiklerini belirtti.

Demir, jandarma ekiplerinin yakınlığını hissettiklerini dile getirerek, ilgiden memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Jandarma ekipleri, ziyarette, öğrencilere, kek ve meyvesuyu dağıttı.

Çocuklarla okul bahçesinde basketbol oynayan jandarma, moral depoladı.

"En büyük asker bizim asker" sloganı atan öğrenciler, jandarma araçlarına bindi, onlar için yazdıkları şiirleri okudu, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.