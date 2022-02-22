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Jandarma ekipleri öğrencileri bilgilendirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Jandarma ekipleri öğrencileri bilgilendirdi

Eskişehir'de jandarma ekiplerince okul çağındaki 376 çocuğa bilgilendirme yapıldı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de jandarma ekiplerince okul çağındaki 376 çocuğa bilgilendirme yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince Tepebaşı, Odunpazarı, Çifteler, Mahmudiye, Mihalgazi, Sarıcakaya ve Beylikova ilçelerinde bulunan anaokul, ilkokul ve ortaokullarda çalışma yapıldı. Okullarda eğitim gören toplam 376 öğrenciye "Huzur ve Güvenlik İçin Okulda Jandarma" temalı bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirmeler kapsamında okul ve okul çevresi güvenliği, kişisel güvenlik önlemleri, yaya güvenliği, trafik kuralları ve servis güvenliği konuları işlendi.

Ayrıca çocuklara çeşitli hediyeler ve Jandarma Çocuk Dergisi dağıtıldı. - ESKİŞEHİR

Jandarma ekipleri öğrencileri bilgilendirdi

Jandarma ekipleri öğrencileri bilgilendirdi

Jandarma ekipleri öğrencileri bilgilendirdi

Jandarma ekipleri öğrencileri bilgilendirdi

Jandarma ekipleri öğrencileri bilgilendirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Eskişehir, Jandarma, Çocuk, Okul, 3. Sayfa, Haberler

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