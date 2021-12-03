Jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde öğrencilere jandarma ekiplerince trafik eğitimi verildi.
KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde öğrencilere jandarma ekiplerince trafik eğitimi verildi.
İçişleri ve Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Şehit Alper Kocaman İlkokulu bahçesinde eğitim tırında öğrenciler trafik kuralları hakkında bilgilendirildi.
Öğrenciler, Jandarma Mobil trafik Eğitim Tırı ve Emniyet Kemeri Simülasyon aracında verilen teorik bilgilerin ardından okul bahçesine kurulan trafik eğitim platformunda öğrendiklerini uygulama imkanı buldu.
Gruplar halinde akülü arabalara bindirilen öğrenciler, jandarma personeli gözetiminde emniyet kemeri, trafik ışıkları, trafik uyarı levhaları ve yaya geçitleri konusunda uygulamalı eğitim aldı.
Etkinlik kapsamında Akıncı Anadolu Lisesi bahçesinde ise emniyet kemeri simülasyon aracında öğrenciler yavaşlatılmış araç içerisinde trafik kazası anında yaşananlara tanıklık etti.
Öğrencilerin trafik konusunda farkındalığını artırmayı amaçlayan proje, Ankara İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan okullarda uygulanıyor.
Etkinliğe katılan öğrencilere trafik kurallarını anlatan trafik boyama kitabı dağıtıldı.