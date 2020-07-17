Jandarma ekipleri lavaşın içinde ne buldu? Lavaşın içinden esrar mı çıktı?
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Jandarma ekipleri lavaşın içinde ne buldu? Lavaşın içinden esrar mı çıktı?

Jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda poşet içinde lavaşa sarılı halde buluna paket şaşırttı. Peki, Jandarma ekipleri lavaşın içinde ne buldu? Lavaşın içinden esrar mı çıktı? İşte jandarma ekiplerini şaşırtan olayın detayları…

Jandarma ekipleri lavaşın içinde ne buldu? Lavaşın içinden esrar mı çıktı?
17.07.2020 10:10 | Son Güncelleme: 17.07.2020 10:15

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan jandarma operasyonunda lavaşa sarılı paket ele geçirildi. Lavaşa sarılı paketin içine çıkan ise jandarma ekiplerini şaşırttı. Peki, Jandarma ekipleri lavaşın içinde ne buldu?Lavaşın içinden esrar mı çıktı?

JANDARMA EKİPLERİ LAVAŞIN İÇİNDE NE BULDU?

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik başlattığı çalışma kapsamında Suriye uyruklu A.Z. (22) ve H.S.'nin (21), uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, saat 22.00 sıralarında şüphelileri Yeniceköy Mahallesi yolu üzerinde A.Y. (41) isimli kişiye uyuşturucu madde satarken suçüstü yakaladı.

LAVAŞIN İÇİNDEN ESRAR MI ÇIKTI?

Şüphelilerin üst araması ve bindikleri takside yapılan aramada yanlarında bulunan poşet içerisinde lavaşa sarılı 500 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.Y. alınan ifadesinin ardından serbest bırakılırken, A.Z. ve H.S'nin ise İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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