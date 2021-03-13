Jandarma ekipleri korona virüse karşı denetimde
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Jandarma ekipleri korona virüse karşı denetimde

13.03.2021 14:16 | Son Güncelleme: 13.03.2021 14:36
Jandarma ekipleri korona virüse karşı denetimde

1 Mart itibariyle kontrollü normalleşmenin başladığı Malatya'da, son dönemde vaka sayılarının yeniden artışa geçmesi ile güvenlik güçleri de denetimlerini arttırdı.

1 Mart itibariyle kontrollü normalleşmenin başladığı Malatya'da, son dönemde vaka sayılarının yeniden artışa geçmesi ile güvenlik güçleri de denetimlerini arttırdı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yeni tip korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında denetimlerini sıklaştırdı. Kentteki semt pazarlarının yanı sıra Orduzu Pınarbaşı Turgut Özal Tabiat Parkı ile İnderesi Beydağı Tabiat Parkı'nda denetimleri arttıran jandarma görevlileri, anonslarla vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyarıyor.

Maske, mesafe ve hijyen kuralları başta olmak üzere mesire alanları ve Pazar yerlerinde vatandaşların tedbirli davranmalarını isteyen jandarma görevlileri, araçtan da sık sık yaptığı anonsta, Malatya'da vaka sayılarının artışa geçtiğini ve eskisi gibi kısıtlamaların gelmemesi adına dikkatli olunması isteniliyor. - MALATYA

Jandarma ekipleri korona virüse karşı denetimde
Jandarma ekipleri korona virüse karşı denetimde
Jandarma ekipleri korona virüse karşı denetimde
Jandarma ekipleri korona virüse karşı denetimde
Jandarma ekipleri korona virüse karşı denetimde
Jandarma ekipleri korona virüse karşı denetimde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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