Son dakika haber... Jandarma ekipleri kaybolan yaşlı adamı kucakta taşıdı
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Son dakika haber... Jandarma ekipleri kaybolan yaşlı adamı kucakta taşıdı

Son dakika haber... Jandarma ekipleri kaybolan yaşlı adamı kucakta taşıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 2 gündür kayıp olan Alzheimer hastası yaşlı adam jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 2 gündür kayıp olan Alzheimer hastası yaşlı adam jandarma ekipleri tarafından bulundu. Ekipler, bitkin haldeki adamı kucaklarında taşıdı.

Edinilen bilgiye göre, iki gün önce Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi'ndeki evinden "Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne gidiyorum" diye ayrılan ve Cankara köyündeki hidroelektrik santrali yakınlarında minibüsten inerek dağ yoluna giden 80 yaşındaki İsmet Saltık yolunu kaybederek kayboldu. Saltık'ın hayatından endişelenen ailesi jandarma ekiplerine haber verdi. Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saltık'ın minibüsten inerek dağ yoluna gittiği bölgede arama çalışması başlattı. Yaşlı adam bitkin bir halde bulundu. Jandarma ekipleri tarafından kucakta taşınan yaşlı adam, ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Kürşat Aktaş/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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