Jandarma ekipleri, karantinaya alınan Akmescit'i drone ile denetliyor
30.04.2020 17:06 | Son Güncelleme: 30.04.2020 17:06
Kayseri'de jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Bünyan ilçesine bağlı Akmescit Mahallesi'nde drone ile havadan denetim yapıyor.
Kayseri'de jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Bünyan ilçesine bağlı Akmescit Mahallesi'nde drone ile havadan denetim yapıyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararla giriş çıkışların 14 gün boyunca yasaklandığı mahallede karantina kurallarının ihlal edilip edilmediği drone ile denetleniyor.
Ekipler, kuralları ihlal eden mahalle sakinlerine cezai işlem uyguluyor.
Kaynak: AA