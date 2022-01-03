Jandarma ekipleri kadınlara KADES'i anlatıyor

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da jandarma ekipleri köy ve mahallelerdeki 289 kadını, Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) hakkında bilgilendirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, jandarma ekiplerinin kadınları KADES ile tanıştırdığı belirtildi.

Jandarmanın sorumluluk sahasında bulunan köy ve mahallelerde tanıtım ve eğitimlere devam edildiği ifade edilen açıklamada, jandarmanın 289 kadına KADES uygulamasının tanıtımı ile aile içi ve kadına yönelik şiddet konularında bilgilendirme yaptığı kaydedildi.

AA / Muhammed Kaygın - Son Dakika Haberleri

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