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Jandarma ekipleri Ilgaz Dağı'ndaki hayvanları unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Jandarma ekipleri Ilgaz Dağı'ndaki hayvanları unutmadı

Çankırı'da jandarma ekipleri, Ilgaz Dağı'nda insanların ulaşamadığı bölgelerdeki yaban hayvanları için yem bıraktı.

ÇANKIRI (İHA) - Çankırı'da jandarma ekipleri, Ilgaz Dağı'nda insanların ulaşamadığı bölgelerdeki yaban hayvanları için yem bıraktı.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Jandarma Arama Kurtarma Timleri (JAK) ekipleri, kış mevsimi sebebiyle yiyecek bulmakta yiyecek bulmakta zorlanan hayvanları yalnız bırakmıyor. Ekipler, yem bırakma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, ekipler Ilgaz Dağı Yıldıztepe mevkiinde araçların ve insanların ulaşamadığı bölgelere yaban hayvanları için yem bıraktı. - ÇANKIRI

İhlas Haber Ajansı - Yerel

İl Jandarma Komutanlığı, Ilgaz Dağı, Jandarma, Çankırı, Yerel, Haberler

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