Jandarma ekipleri havadan ve karadan denetim yaptı - Haberler

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Jandarma ekipleri havadan ve karadan denetim yaptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Jandarma ekipleri havadan ve karadan denetim yaptı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma trafik timleri hem havadan, hem de karadan denetim yaptı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma trafik timleri hem havadan, hem de karadan denetim yaptı. Yapılan denetimlerde 21 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, 6 araç ve 1 sürücü trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ekipleri denetimleri sıklaştırdı. Dron destekli yapılan denetimlerde kusurlu sürücüler ceza yemekten kurtulamıyor. Trafik timleri seğir halindeyken cet telefonu ile konuşmak, geçme kurallarına riayet etmemek suçundan 21 araç sürücüsüne 11 bin 56 TL cezai işlem uygulanırken 6 araç trafikten men edildi. 1 sürücünün ehliyetine el konuldu. - DÜZCE

Jandarma ekipleri havadan ve karadan denetim yaptı

Jandarma ekipleri havadan ve karadan denetim yaptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Jandarma, Tragger, Düzce, 3. Sayfa, Haberler

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