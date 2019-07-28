Jandarma ekipleri gabari denetimlerini artırdı

Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaz mevsimi ile hasat döneminin başlamasıyla birlikte gabari denetimlerini artırdı.

Jandarma trafik ve diğer ekipler, kara yolu taşıtlarının köprü ve yaya geçitlerinin altından rahatça geçebilmeleri için gereken ölçülerde yüklenip yüklenmediğini kontrol etti.

Ekipler, araçların yüklü veya yüksüz olarak kara yolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülere mutlaka uyulması gerektiğini hatırlattı.

Kontrolsüz yüklenen taşıtların kara yolunda güvenliği tehlikeye düşürdüğüne işaret edildi.

Kaynak: AA