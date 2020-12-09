Jandarma ekipleri, EBA'dan öğrencilere trafik dersi verdi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eğitim Bilişim Ağına (EBA) bağlanarak öğrencilere trafik eğitimi verdi.

EBA ve ZOOM programı üzerinden canlı derslere katılan ekipler, öğrencilere temel trafik kuralları, trafik ışık ve işaretlerini anlattı. Ekipler ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında da öğrencilere bilgi verdi.

Ekranlarında jandarma ekiplerini gören öğrenciler de mutluluk yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin