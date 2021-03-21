Jandarma ekipleri Down sendromlu çocukları unutmadı
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Jandarma ekipleri Down sendromlu çocukları unutmadı

21.03.2021 16:48 | Son Güncelleme: 21.03.2021 16:54
Jandarma ekipleri Down sendromlu çocukları unutmadı

Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle etkinlik düzenledi.

Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle etkinlik düzenledi.

21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Down sendromlu çocuklara yönelik etkinlikler düzenlendi. İlçe jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Boyacıoğlu'nun da katıldığı etkinlikte önce down sendromlu çocuklarla eğlenceli saatler yaşandı. Çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği programda eğlenceli anlar yaşayan çocuklar daha sonra Sultansuyu Harasında bulunan at çiftliğine gitti. Burada at binen Down sendromlu çocukların aileleri, bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmayan jandarma personeline teşekkür etti.

İlçe Jandarma Komutanlığı ayrıca, Down Sendromlu çocukların gününü hazırladığı video ile de sosyal medyadan kutladı. - MALATYA

Jandarma ekipleri Down sendromlu çocukları unutmadı
Jandarma ekipleri Down sendromlu çocukları unutmadı
Jandarma ekipleri Down sendromlu çocukları unutmadı
Jandarma ekipleri Down sendromlu çocukları unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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