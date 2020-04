Jandarma ekipleri down sendromlu çocuğun 23 Nisan isteğini geri çevirmedi Jandarma ekipleri down sendromlu çocuğun 23 Nisan isteğini geri çevirmedi Diyarbakır'da down sendromlu 13 yaşındaki Zeynep Ayaz'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramını kutlama hayali İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçeğe dönüştürüldü.

Jandarma ekipleri down sendromlu çocuğun 23 Nisan isteğini geri çevirmedi DİYARBAKIR - Diyarbakır'da down sendromlu 13 yaşındaki Zeynep Ayaz'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramını kutlama hayali İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçeğe dönüştürüldü. Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Sarıdallı Mahallesinde oturan anne Fatma Ayaz, jandarmayı arayarak down sendromlu kızı Zeynep'in 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramını kutlamak istediğini iletmesi üzerine, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yanlarına balon, bayrak ve kitap alarak Ayaz ailesinin evinin yolunu tuttu. Jandarma ekipleri, burada Zeynep ile evin bir odasını bayram için süslerken mahalledeki diğer çocuklara da çeşitli hediyeler dağıttı. Zeynep'in kuzeni Melek Ayaz jandarmanın çocukları mutlu ettiğini söyledi. Melek Ayaz, "Devlete, jandarmamıza bizim yanımızda oldukları için çok teşekkür ederiz. Zeynep'in odasını ve evini süsledikleri için jandarma ekiplerine sonsuz teşekkür ederiz. Burada bulunan diğer çocuklar da çok mutlu oldular. Başta Cumhurbaşkanımıza ve devletimiz ile jandarmamıza yanımızda oldukları için çok teşekkür ederiz" diye konuştu. 9 yaşındaki İrem Su Simer de jandarma kendileri ile yakından ilgilendiğini ifade ederek, "Jandarma geldi ve bizimle 23 Nisanı kutladı. Hep beraber çok eğlendik. Kendilerine çok çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu. Kaynak: İHA