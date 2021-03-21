Jandarma ekipleri denetimlere aralıksız devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Jandarma ekipleri denetimlere aralıksız devam ediyor

21.03.2021 11:41 | Son Güncelleme: 21.03.2021 11:47
Jandarma ekipleri denetimlere aralıksız devam ediyor

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan sıkı denetimler sonucunda bıçaklar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan sıkı denetimler sonucunda bıçaklar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, halkın can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam eden Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, jandarma bölgesinde gerçekleştirmiş oldukları çalışmalar neticesinde İ.A., isimli şahsın üzerinden yaklaşık 30 santim uzunluğunda bıçak, M.A., isimli şahsın üzerinde yaklaşık 33 santim uzunluğunda kasatura ele geçirildi. Bıçak ve kasaturaya el konulurken her iki şahıs hakkında jandarma ekiplerince işlem yapıldı.

Jandarma ekipleri yine denetimler kapsamında M.A., K.A., M.E., ve V.P., isimli şahıslarda yaptığı aramalarda 25 gram Sentetik Cannabinoid maddesi ile 4 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Jandarma ekipleri uyuşturucu ile yakalanan şahıslar hakkında da işlem başlattı.

Konularla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Mustafa Şentop Vladimir Putin Mehmet Akif Ersoy
Magazin Hande Erçel Binnur Kaya Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Özcan Bizati Ünal Karaman Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Jandarma ekipleri denetimlere aralıksız devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 11:49:22. #1.14#
title