Ankara'da 9 kaçak göçmen yakalandı
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Ankara'da 9 kaçak göçmen yakalandı

Ankara'da 9 kaçak göçmen yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde yasa dışı yollardan ülkeye giren Afganistan uyruklu 9 kişi yakalanarak, Akyurt Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde yasa dışı yollardan ülkeye giren Afganistan uyruklu 9 kişi yakalanarak, Akyurt Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; Gölbaşı ilçesi Bagici mahallesinde göçmen hareketliliği olduğu bilgisi üzerine harekete geçildi. Yapılan araştırmada, E-90 karayolu üzerinde 1 erkek, 3 kadın olmak üzere toplam 4 Afganistan uyruklu göçmenin ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edildi. Yine yanı mahallede taksiye binmeye çalışan 2 ve akaryakıt istasyonunda 3 Afganistan uyruklu göçmen daha yakalandı.Akyurt Geri Gönderme Merkezine teslim edilen 9 göçmene '6458 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa Muhalefet' gereğince toplam 42 bin 715 TL  idari para cezası uygulandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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