Jandarma ekipleri bakır hırsızlarını suçüstü yakaladı
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Beylikova, Eskişehir, Jandarma, 3. Sayfa

Jandarma ekipleri bakır hırsızlarını suçüstü yakaladı

Eskişehir'de, bakır kablo çaldığı iddiası ile jandarma tarafından suçüstü yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

10.03.2020 11:24 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:24
Jandarma ekipleri bakır hırsızlarını suçüstü yakaladı

Eskişehir'de, bakır kablo çaldığı iddiası ile jandarma tarafından suçüstü yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre; olay Beylikova ilçesi Doğanoğlu Mahallesindeki çeşme mevkiinde yaşandı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı devriye ekiplerinin kontrolleri esnasında, Z.E.Ç. ve G.G. isimli iki şüphelinin bakır kablo yakarak ayrıştırdıkları görüldü. Ekipler, 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Olaya ilişkin yapılan araştırmalar sonucunda, şüphelilerin kabloları Mihalıççık ilçesi Diközü Mahallesinde bulunan kiraz deposundan çaldıkları ve hırsızlık olayının halen devam ettiğini tespit edildi.


Jandarma ekiplerinin bahse konu depoda yaptığı kontrollerde, S.D. ve N.S.Z. isimli şüpheliler saklandıkları çatı içerisinde suç unsuru malzemelerle birlikte yakalandı.


Öte yandan gözaltına alınan 4 şüpheli jandarmadaki işlemleri akabinde adli mercilere sevk edilirken, burada çıkarıldıkları mahkemece Z.E.Ç., G.G. ve S.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, N.S.Z. isimli zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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