Jandarma ekipleri araçtan düşen çantayı sahibini bularak teslim etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Jandarma ekipleri araçtan düşen çantayı sahibini bularak teslim etti

Jandarma ekipleri araçtan düşen çantayı sahibini bularak teslim etti
Anadolu Ajansı / Talip Demirci - Haberler | Güncel

Kaş ilçesinde araçtan düşürülen içinde para bulunan çanta jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Kaş ilçesinde araçtan düşürülen içinde para bulunan çanta jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kınık Mahallesi D-400 kara yolu Çukurincir Köprüsü mevkisinde plakası bilinmeyen bir otomobilden el çantası düştüğü ve çantadaki paraların etrafa saçıldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, rüzgar nedeniyle çevreye dağılan 3 bin 550 lira, 415 dolar, 155 avro, 5 pound ve evrakı korumaya aldı.

Çanta, içindeki fatura sayesinde adresi tespit edilen sahibi Onur Ardıç'a ulaştırıldı.

Fethiye istikametine gittiğini ve yolculuk sırasında el çantasının araçtan düştüğünü belirten Ardıç, tüm paraları toplayan ve çantasını kendisine ulaştıran jandarmalara teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' yapılanması soruşturmasında 42 gözaltı kararı
FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanması soruşturmasında 42 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 42 şüpheliden...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 42 şüpheliden...
Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı iten anne, tüyler ürperten cinayeti itiraf etti
Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı iten anne, tüyler ürperten cinayeti itiraf etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Hande Erçel Ebru Gündeş Necati Şaşmaz
Spor Ali Koç Necip Uysal Şenol Güneş Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Jandarma ekipleri araçtan düşen çantayı sahibini bularak teslim etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.05.2021 16:03:08. #1.11#

title