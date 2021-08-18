Jandarma ekipleri Ahiboz gişelerinde Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakaladı

Ankara Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara-Niğde Otoyolu'nun Ahiboz gişesi mevkisinde Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakaladı.

Ankara Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara-Niğde Otoyolu'nun Ahiboz gişesi mevkisinde Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Gölbaşı ilçesinde düzensiz göçmen hareketliliği olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Ankara/Niğde otoyolu Ahiboz gişeleri mevkisinde ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 4 kişiyi yakaladı.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 102-1-a maddesi gereğince toplam 18 bin 984 lira idari para cezası kesilen Afganlar, Akyurt Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur