Jandarma ekipleri Ağrı-Erzurum ve Ağrı-İran kara yollarını havadan denetledi

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yoğunluk yaşanan Ağrı- Erzurum ve Ağrı-İran kara yollarında helikopterle denetim yaptı.

İl Jandarma Komutanlığından havalanan helikopterle ilk olarak kent semalarında sorumluluk bölgelerindeki araç yoğunluğunu denetleyen jandarma trafik ekipleri, daha sonra rotalarını Ağrı-İran ve Ağrı-Erzurum kara yollarına çevirdi.

Jandarma Asayiş Şube Müdürü Binbaşı İsa Çamcı ile Trafik Kısım Amiri Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Murat Somay'ın da katıldığı denetimlerde, havadan tespit edilen hatalı sürücüler telsiz aracılığıyla kontrol noktalarındaki ekiplere bildirildi.

Anadolu Ajansı (AA) ekibinin de eşlik ettiği denetimde, 633 araç kontrol edildi.

Denetimlerde kurallara uymadığı belirlenen sürücülere ise cezai işlem uygulandı.