Jandarma ekipleri 56 saatte 567 ihtiyacı karşıladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Jandarma ekipleri 56 saatte 567 ihtiyacı karşıladı

21.12.2020 15:58 | Son Güncelleme: 21.12.2020 16:02
Jandarma ekipleri 56 saatte 567 ihtiyacı karşıladı

Zonguldak'ta 18-20 Aralık tarihleri arasında korona virüs salgını nedeniyle yaşanan sokağa çıkma kısıtlamasında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince vatandaşlarımızdan gelen talepleri karşıladı.

Zonguldak'ta 18-20 Aralık tarihleri arasında korona virüs salgını nedeniyle yaşanan sokağa çıkma kısıtlamasında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince vatandaşlarımızdan gelen talepleri karşıladı.

Zonguldak İl Jandarma ekipleri Zonguldak'ta 18-20 Aralık tarihleri arasında korona virüs salgını nedeniyle yaşanan sokağa çıkma kısıtlamasında toplam 567 vatandaşın talebini yerine getirdi. İl Jandarma ekipleri İl genelinde 258 kişinin hastane, 21 kişinin gıda, 33 kişinin ilaç, 149 kişinin bilgi talebi ve 106 vatandaşın diğer ihtiyaçları olmak üzere toplamda 567 vatandaşın ihtiyaçlarını karşıladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevket Çoruh Acun Ilıcalı Defne Samyeli Birkan Sokullu
Spor Çağdaş Atan Fatih Terim Malcolm Thomas Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Almanya Gaziantep Araştırma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Jandarma ekipleri 56 saatte 567 ihtiyacı karşıladı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 16:03:42. #1.15#
title