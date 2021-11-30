Jandarma ekipleri, 2 şahsı uyuşturucu madde kullanırken yakaladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Jandarma ekipleri, 2 şahsı uyuşturucu madde kullanırken yakaladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Jandarma ekipleri, 2 şahsı uyuşturucu madde kullanırken yakaladı

Antalya'da jandarma ekipleri devriye sırasında 2 şahsı araç içerisinde uyuşturucu madde kullanırken yakaladı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da jandarma ekipleri devriye sırasında 2 şahsı araç içerisinde uyuşturucu madde kullanırken yakaladı.

Manavgat ilçesi Kızılot Mahallesinde Jandarma ekiplerinin devriyesi sırasında, M.S. ve O. D. isimli şahıslar, araç içinde uyuşturucu madde kullanırken yakalandı. Şahısların devriye aracını görünce attıkları sigara paketi içerisinde 4 paket halinde 10 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı. - ANTALYA

Dünyanın en tehlikeli maddesi! Tekirdağ'da 2 kilogram kaliforniyum ele geçirildi

Dünyanın en tehlikeli maddesi! Tekirdağ'da 2 kilogram kaliforniyum ele geçirildi

 Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri olaydan daha vahim

Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri olaydan daha vahim

 İki gündür aranan şahsın alacak verecek meselesinden dolayı öldürüldüğü ortaya çıktı

İki gündür aranan şahsın alacak verecek meselesinden dolayı öldürüldüğü ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title