Jandarma ekipleri, 120 gram meteamfetamin ele geçirdi
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Jandarma ekipleri, 120 gram meteamfetamin ele geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Jandarma ekipleri, 120 gram meteamfetamin ele geçirdi

Sivas'ta jandarma ekiplerinin başarılı çalışması sonucu 120 gram meteamfetamin maddesi ele geçirildi.

Sivas'ta jandarma ekiplerinin başarılı çalışması sonucu 120 gram meteamfetamin maddesi ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadeleye karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Jandarma ekipleri, geçtiğimiz gün doğu illerinden Sivas'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçtiler. Ekiplerin çalışması sonrası durdurulan 58 plakalı bir aracın gizli bölmesinde 120 gram meteamfetamin maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili araç sürücüsü Y.Ç ve yanında bulunan R.K isimli şahıslar hakkında Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan işlem yapıldı. Şahıslar, jandarma ekipleri tarafından adli makamlara sevk edildiler. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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