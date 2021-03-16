BURSA Jandarma ekipleri 120 bin dolar değerinde tarihi eser ele geçirdi
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BURSA Jandarma ekipleri 120 bin dolar değerinde tarihi eser ele geçirdi

16.03.2021 14:08 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:27

Jandarma ekipleri 120 bin dolar değerinde tarihi eser ele geçirdiBURSA'da jandarma ekipleri, ihbar üzerine bir apart daireye düzenledikleri baskında tarihi eser ticareti yaptıkları iddia edilen 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Jandarma ekipleri 120 bin dolar değerinde tarihi eser ele geçirdi

BURSA'da jandarma ekipleri, ihbar üzerine bir apart daireye düzenledikleri baskında tarihi eser ticareti yaptıkları iddia edilen 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Yapılan aramada ele geçirilen tarihi eserlerin piyasa değerinin 120 bin dolar olduğu öğrenildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım ilçesinde yaşayan Y.Y.'nin elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için, müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Şüphelinin Nilüfer ilçesi, Görükle Mahallesi'ndeki bir apartta bulunduğunu tespit eden ekipler, adrese baskın düzenledi. Şüpheli Y.Y. ile birlikte yanında bulunan E.E.A. ve M.E. adlı iki kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adresinde yapılan aramada 1 adet Bizans dönemine ait gümüş sikke, 1 adet Yunan dönemine ait gümüş sikke, 6 adet Doğu Roma dönemine ait bronz heykel, 4 adet Helenistik döneme ait bronz heykel, 3 adet Frigyalılar dönemine ait bronz heykel, 4 adet Bizans dönemine ait çeşitli ebatlarda mühür ve 1 adet Sümerler dönemine ait tablet ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserlerin değerinin yaklaşık 120 bin dolar olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

BURSA Jandarma ekipleri 120 bin dolar değerinde tarihi eser ele geçirdi
BURSA Jandarma ekipleri 120 bin dolar değerinde tarihi eser ele geçirdi
BURSA Jandarma ekipleri 120 bin dolar değerinde tarihi eser ele geçirdi
BURSA Jandarma ekipleri 120 bin dolar değerinde tarihi eser ele geçirdi
BURSA Jandarma ekipleri 120 bin dolar değerinde tarihi eser ele geçirdi
BURSA Jandarma ekipleri 120 bin dolar değerinde tarihi eser ele geçirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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