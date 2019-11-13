Jandarma ekipleri 1 milyon euro değerinde iki altın heykel ele geçirdi
Haberler » 3. Sayfa » Jandarma ekipleri 1 milyon euro değerinde iki altın heykel ele geçirdi - Haber

Jandarma ekipleri 1 milyon euro değerinde iki altın heykel ele geçirdi

Jandarma ekipleri 1 milyon euro değerinde iki altın heykel ele geçirdiKAYSERİ - Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda, 1 milyon euro değerinde elmas işlemeli iki altın kaplama heykel ile çok sayıda elmas ve değerli taş ele geçirildi.

13.11.2019 17:55 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:56
Jandarma ekipleri 1 milyon euro değerinde iki altın heykel ele geçirdi

ekipleri 1 milyon euro değerinde iki altın heykel ele geçirdi

- İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda, 1 milyon euro değerinde elmas işlemeli iki altın kaplama heykel ile çok sayıda elmas ve değerli taş ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik olarak yapılan operasyonda, 1 milyon euro değerinde elmas işlemeli altın kaplama 2 heykel, 1 kuş figürlü heykel ve çok sayıda elmas ve değerli taş ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Jandarma ekipleri 1 milyon euro değerinde iki altın heykel ele geçirdi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.