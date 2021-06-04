Jandarma ekibinin yaralı bulduğu martı ve ebabil kuşu rehabilitasyon merkezine teslim edildi

Van'da jandarma ekibinin yaralı halde bulduğu martı ve ebabil kuşu, tedavi altına alındı.

Van'da jandarma ekibinin yaralı halde bulduğu martı ve ebabil kuşu, tedavi altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, İpekyolu ilçesinde yapılan kontroller esnasında, Erçek Gölü kıyılarında yaralı halde martı ve ebabil kuşu buldu.

Jandarma ekibi, kuşları tedavileri için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu