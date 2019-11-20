Jandarma ekibinden komutanları Teğmen Yassıkaya'ya doğum günü sürprizi
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Jandarma ekibinden komutanları Teğmen Yassıkaya'ya doğum günü sürprizi

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya'ya doğum günü sürprizi yaptı.

20.11.2019 11:46 | Son Güncelleme: 20.11.2019 11:51
Jandarma ekibinden komutanları Teğmen Yassıkaya'ya doğum günü sürprizi

Afyonkarahisar'ın İlçe Komutanlığı personeli, Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya'ya doğum günü sürprizi yaptı.


Doğum günü sürprizi karşısında duygu dolu anlar yaşayan Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, ekibine teşekkürlerini iletti. Jandarma ekibi de Teğmen Yassıkaya'ya "Doğum gününüz kutlu olsun, Allah hayırlı uzun ömürler versin" dediler.


Teğmen Hasan Yassıkaya doğum günü pastasını keserek ekibine pasta ikramında bulundu.


Sürpriz doğum günü kutlaması, birlikte çekilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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