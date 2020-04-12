Jandarma ekibi yaşlı kadını muhabbet kuşuyla buluşturdu Trabzon'da jandarma ekibi, erzak alışverişini yaptıkları 78 yaşındaki Zehra Bayraktar'a, ayrıca kızında bulunan muhabbet kuşunu da getirdi.

Trabzon'da jandarma ekibi, erzak alışverişini yaptıkları 78 yaşındaki Zehra Bayraktar'a, ayrıca kızında bulunan muhabbet kuşunu da getirdi.

Ortahisar ilçesinde yaşayan Züleyha Çavdar, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı nedeniyle yanına gidemediği annesi Zehra Bayraktar için Çağlayan Jandarma Karakol Komutanlığını aradı.

Çavdar, Akoluk Mahallesi'nde yaşayan 78 yaşındaki tansiyon hastası annesinin erzak ihtiyacının karşılanması, ayrıca kendisinde bulunan muhabbet kuşunun annesine getirilmesi için jandarma görevlilerinden yardım istedi.

Bunun üzerine önce Züleyha Çavdar'ın evine giderek muhabbet kuşunu alan jandarma görevlileri, daha sonra yaşlı kadın için erzak alışverişi yaptı.

Jandarma ekipleri, Zehra Bayraktar'ın evine giderek hem alışveriş malzemelerini hem de kuşunu teslim etti.

Kaynak: AA