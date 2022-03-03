Jandarma durdurdu, otomobildeki uyuşturucuyu 'Tetik' buldu - Haberler

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Jandarma durdurdu, otomobildeki uyuşturucuyu 'Tetik' buldu

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Jandarma durdurdu, otomobildeki uyuşturucuyu 'Tetik' buldu

ESKİŞEHİR'de, jandarmanın durdurduğu otomobilde narkotik köpeği 'Tetik' ile yapılan aramada 2 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de, jandarmanın durdurduğu otomobilde narkotik köpeği 'Tetik' ile yapılan aramada 2 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskişehir- Afyonkarahisar yolunda şüphe üzerine otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 'bong' adı verilen uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Detaylı arama için jandarma narkotik köpeği 'Tetik' de kullanıldı. 'Tetik' ile aramada ise 2 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak', 'uyuşturucu satın almak ve kabul etmek' suçlarından işlem başlatıldı.


Jandarma durdurdu, otomobildeki uyuşturucuyu 'Tetik' buldu

Jandarma durdurdu, otomobildeki uyuşturucuyu 'Tetik' buldu

Jandarma durdurdu, otomobildeki uyuşturucuyu 'Tetik' buldu

Jandarma durdurdu, otomobildeki uyuşturucuyu 'Tetik' buldu

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Metamfetamin, Eskişehir, Narkotik, Jandarma, Güncel, Haberler

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