Jandarma Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle yaşlıları ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Jandarma Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle yaşlıları ziyaret etti

AA / Zeki Ceyhan - Haberler | Güncel
Jandarma Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle yaşlıları ziyaret etti

Bilecik'in Osmaneli İlçesinde jandarma ekipleri "Dünya Yaşlılar Günü" dolayısıyla sorumluluk bölgelerinde yaşlıları tek tek ziyaret etti.

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli İlçesinde jandarma ekipleri "Dünya Yaşlılar Günü" dolayısıyla sorumluluk bölgelerinde yaşlıları tek tek ziyaret etti.

Osmaneli İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Öcal Ersoy ve personeli, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında Bereket ve Oğulpaşa köylerinde ikamet eden yaşlıları köyde evinde ziyaret etti.

Öcal Ersoy ve personeli ilk olarak Bereket köyünde ikamet eden Bekir Serbest (93) evine gitti. Üsteğmen Ersoy ziyarette Bekir Serbest ile sohbet edip hal hatır sordu istek ve taleplerini dinledi. Ailesinden ise sağlık konularında bilgilerini aldıktan sonra Oğulpaşa köyünde ikamet eden köyün yaşlısı Zekiye Günay (75) domates tarlasında ailesine yardım ederken gördü ve ellerinden öpüp yaşlılar gününü kutladı.

Üsteğmen Ersoy "Yaşlılarımız, bizim baş tacımızdır. Her zaman ve her koşulda yanlarındayız. Yaşlı insanlarımızdan alacağımız hayır ve iyilik duaları ile güzel dilekleri, bizim için en anlamlı mükafattır. Onlar için gereken ne ise yapmaya devam edeceğiz. Amacımız kimsesiz insanlarımızın yanında olmak, onları koruyup sahip çıkmak, dertlerini, sıkıntılarını çözmek. Aynı zamanda da devletimizin şefkatli yüzünü vatandaşlarımıza yansıtmak, bu vesile ile gölgesinde yetiştiğimiz, sevgi ve saygıyı en çok hak eden çınarlarımızın, emektarlarımızın, büyüklerimizin yaşlılar haftasını kutluyor, saygıdeğer büyüklerimize sağlıklı, huzurlu, mutlu uzun ömürler diliyorum." dedi.

Karşılarında gören yaşlılar ise, yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, jandarma personellerine bol bol dua ettiler.

AA / Zeki Ceyhan - Son Dakika Haberleri
Valilik 'kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiasını doğruladı: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı

Valilik "kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu" iddiasını doğruladı: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Pınar Deniz İbrahim Tatlıses
Spor Abdullah Avcı Mesut Özil Gökhan Töre
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Jandarma Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle yaşlıları ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 14:57:53. #1.12#