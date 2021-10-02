Jandarma Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle yaşlıları ziyaret etti

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli İlçesinde jandarma ekipleri "Dünya Yaşlılar Günü" dolayısıyla sorumluluk bölgelerinde yaşlıları tek tek ziyaret etti.

Osmaneli İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Öcal Ersoy ve personeli, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında Bereket ve Oğulpaşa köylerinde ikamet eden yaşlıları köyde evinde ziyaret etti.

Öcal Ersoy ve personeli ilk olarak Bereket köyünde ikamet eden Bekir Serbest (93) evine gitti. Üsteğmen Ersoy ziyarette Bekir Serbest ile sohbet edip hal hatır sordu istek ve taleplerini dinledi. Ailesinden ise sağlık konularında bilgilerini aldıktan sonra Oğulpaşa köyünde ikamet eden köyün yaşlısı Zekiye Günay (75) domates tarlasında ailesine yardım ederken gördü ve ellerinden öpüp yaşlılar gününü kutladı.

Üsteğmen Ersoy "Yaşlılarımız, bizim baş tacımızdır. Her zaman ve her koşulda yanlarındayız. Yaşlı insanlarımızdan alacağımız hayır ve iyilik duaları ile güzel dilekleri, bizim için en anlamlı mükafattır. Onlar için gereken ne ise yapmaya devam edeceğiz. Amacımız kimsesiz insanlarımızın yanında olmak, onları koruyup sahip çıkmak, dertlerini, sıkıntılarını çözmek. Aynı zamanda da devletimizin şefkatli yüzünü vatandaşlarımıza yansıtmak, bu vesile ile gölgesinde yetiştiğimiz, sevgi ve saygıyı en çok hak eden çınarlarımızın, emektarlarımızın, büyüklerimizin yaşlılar haftasını kutluyor, saygıdeğer büyüklerimize sağlıklı, huzurlu, mutlu uzun ömürler diliyorum." dedi.

Karşılarında gören yaşlılar ise, yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, jandarma personellerine bol bol dua ettiler.