Son dakika! Jandarma, 'Dünya Yaban Hayatı Günü'nde doğaya yem bıraktı
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Son dakika! Jandarma, 'Dünya Yaban Hayatı Günü'nde doğaya yem bıraktı

03.03.2021 10:59 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:21
Son dakika! Jandarma, 'Dünya Yaban Hayatı Günü'nde doğaya yem bıraktı

Son dakika haberi... Jandarma, 'Dünya Yaban Hayatı Günü'nde doğaya yem bıraktı?ELAZIĞ'da jandarma ekipleri, 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü'nde yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Jandarma, 'Dünya Yaban Hayatı Günü'nde doğaya yem bıraktı

?ELAZIĞ'da jandarma ekipleri, 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü'nde yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. Göldeki balıklara ise dronla yem atıldı.

Elazığ Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Dünya Yaban Hayatı Günü'nde yaban hayvanlarını unutmadı. Kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için harekete geçen ekipler, dağlık alana buğday, et ve yonca bırakırken Sivrice Gölü'ndeki balıklara da dronla yem atıldı. Yüksek kesimlerde de yem çuvalları ve saman balyaları, dağ keçilerinin bulunduğu bölgelere ulaştıran ekipler, kırsal kesimdeki memeli hayvanlar için de saman bıraktı. 

Son dakika! Jandarma, 'Dünya Yaban Hayatı Günü'nde doğaya yem bıraktı
Son dakika! Jandarma, 'Dünya Yaban Hayatı Günü'nde doğaya yem bıraktı
Son dakika! Jandarma, 'Dünya Yaban Hayatı Günü'nde doğaya yem bıraktı
Son dakika! Jandarma, 'Dünya Yaban Hayatı Günü'nde doğaya yem bıraktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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