Jandarma devriye yaparken bağ evinden hırsızlık yapan 3 kişiyi yakaladı - Haberler
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Jandarma devriye yaparken bağ evinden hırsızlık yapan 3 kişiyi yakaladı

Jandarma devriye yaparken bağ evinden hırsızlık yapan 3 kişiyi yakaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karaman'da bağ evinden hırsızlık yapan 3 kişi, devriye görevi yapan jandarma ekibi tarafından yakalandı.

KARAMAN (İHA) - Karaman'da bağ evinden hırsızlık yapan 3 kişi, devriye görevi yapan jandarma ekibi tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Pınarbaşı köyünde rutin devriye görevi yapan jandarma ekibi, O.Ü (19), K.Ş (22) ve E.U'nun (16) içinde bulunduğu 70 plakalı otomobili durdurdu. Jandarmanın araç içerisindeki eşyaların kime ait olduğunu sorması üzerine şahıslar, eşyaların taşınan bir akrabalarına ait olduğunu söylemesi üzerine yakayı ele verdi. Şahıslara inanmayarak araştırmayı derinleştiren jandarma, yapılan görüşme sonrası böyle bir durumun olmadığını öğrenmesi üzerine şahıslar gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığına götürülen zanlılar, yapılan sorgularında Pınarbaşı köyünde M.S.'ye ait bağ evinin camını kırarak içeri girdikleri ve içeriden 1 adet televizyon, 1 adet süpürge, 1 adet ütü ve demir korkuluğu çalarak arabaya koyduklarını, 1 adet demir korkuluğu Karaman merkezde bulunan bir hurdacıya sattıkları, çaldıkları diğer malzemeleri satacak yer bulamadıkları için arabada beklettiklerini itiraf etti. Çalınan malzemeler daha sonra ev sahibine haber verilerek teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

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