Jandarma Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Koç, Malatya'da Jandarma Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Malatya Valisi Aydın Baruş'u ziyaret etti.

Jandarma Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Malatya Valisi Aydın Baruş'u ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birlikleri denetleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere kente gelen Tümgeneral Koç, valilik ziyaretinde şeref defterini imzaladı.

Koç, Vali Baruş ile bir süre sohbet ederek, bilgi alışverişinde bulundu.

Ziyarette Tümgeneral Koç'a İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce eşlik etti.

Kaynak: AA