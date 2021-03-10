Jandarma denetlediği sürücülere kandil simidi ikram etti
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Jandarma denetlediği sürücülere kandil simidi ikram etti

10.03.2021 18:01 | Son Güncelleme: 10.03.2021 18:10
Jandarma denetlediği sürücülere kandil simidi ikram etti

Antalya'da trafik denetimi yapan Jandarma ekipleri, rutin kontrolleri esnasında durdukları araçlardaki vatandaşların kandillerini kutlayıp kandil simidi ikram etti.

Antalya'da trafik denetimi yapan Jandarma ekipleri, rutin kontrolleri esnasında durdukları araçlardaki vatandaşların kandillerini kutlayıp kandil simidi ikram etti.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, kazaların azaltılması, sürücü ve yol kullanıcılarının bilgilendirilmesi ve tematik denetim kapsamında gerçekleştirdikleri pandemi kurallarının denetimi esnasında kontrol gerçekleştirdikleri araçlarda bulunan vatandaşların kandillerini kutlayarak, kandil simidi ikramında bulundu. - ANTALYA

Jandarma denetlediği sürücülere kandil simidi ikram etti
Jandarma denetlediği sürücülere kandil simidi ikram etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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