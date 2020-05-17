JANDARMA DENETİMİNE YAKALANDI; "EVDE EŞİM İLE SÜREKLİ TARTIŞIYORUM. BEN DE EVDEN KAÇTIM" DEDİ
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JANDARMA DENETİMİNE YAKALANDI; "EVDE EŞİM İLE SÜREKLİ TARTIŞIYORUM. BEN DE EVDEN KAÇTIM" DEDİ

Sultangazi Habipler Mahallesi'nde denetim yapan jandarma ekipleri sokağa çıkma yasağına uymayan bir sürücüye ceza kesti.

JANDARMA DENETİMİNE YAKALANDI;
17.05.2020 15:35 | Son Güncelleme: 17.05.2020 15:35

Sultangazi Habipler Mahallesi'nde denetim yapan jandarma ekipleri sokağa çıkma yasağına uymayan bir sürücüye ceza kesti. Sürücü, "Evde eşim ile sürekli tartışıyorum. Ben de evden kaçtım. Jandarma ekiplerine yakalandım" dedi. Koronavirüs salgını nedeniyle 15 ilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde jandarma ekipleri Sultangazi Habipler Mahallesi'nde denetim yaptı. Araçları tek tek durduran ekipler, kimlik, ehliyet ve izin belgesi kontrolü yaptı. Maskesi bulunmayan ve emniyet kemeri takılı olmayan şoförleri de uyardı.

EŞİMLE TARTIŞTIM EVDEN KAÇTIM sokağa çıkma yasağına uymayan sürücü Samet Kurt'a ceza kesildi. Kurt, "Evde eşim ile sürekli tartışıyorum. Ben de evden kaçtım. Jandarma ekiplerine yakalandım. 1 hafta ben evde ne yapabilirim her gün sabah akşam eşimle tartışıyorum. Evden kaçtım. Ceza yedim. Ceza yemem de eşimin yüzünden oldu " dedi. 

Görüntü dökümü -----------------------Denetimden detay-Ceza kesilen vatandaş 

-Genel ve Detaylar 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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