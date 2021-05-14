Jandarma denetiminde bayram şekeri
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Jandarma denetiminde bayram şekeri

İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR - Haberler | 3. Sayfa

Jandarma denetiminde bayram şekeri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde jandarma ekipleri Ramazan Bayramı nedeniyle hem denetleme yaptı, hem de sürücülerin bayramını kutlayıp şeker ikram etti.

Jandarma denetiminde bayram şekeri

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde jandarma ekipleri Ramazan Bayramı nedeniyle hem denetleme yaptı, hem de sürücülerin bayramını kutlayıp şeker ikram etti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 17 günlük tam kapanma nedeniyle güvenlik güçleri denetimlerini sürdürmeye devam ediyor. Siverek Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, oluşturdukları kontrol noktalarında denetimler gerçekleştirdi. Sürücülerin seyahat izinlerini inceleyen ekipler, sürücülere bayram şekeri ikram ederek, bayramlarını kutladı.

Kırsal Mahallelerde de denetimlerine devam eden güvenlik güçleri, Mahalle aralarında dolaşarak Bayram sonuna kadar devam edecek olan sokağa çıkma yasağını uyulması konusunda anonslar yapıldı, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Jandarma denetiminde bayram şekeri
Jandarma denetiminde bayram şekeri
Jandarma denetiminde bayram şekeri
Jandarma denetiminde bayram şekeri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR

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