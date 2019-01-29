Jandarma Definecileri Suçüstü Yakaladı

Kilis'in Polateli ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kilis'in Polateli ilçesine bağlı Bağarası köyü ile Yeniyapan mezrası arasında kalan bölgede kaçak kazı yapıldığı duyumu üzerine jandarma tarafından operasyon yapıldı. Operasyonda kaçaka kazı yaptıkları belirlenen U.Ş., Ö.Ş., H.Ş., E.D., O.B. ve E.D. isimli şahıslar gözaltına alınırken 1 adet detektör, 1 adet kürek ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. - KİLİS

Kaynak: İHA