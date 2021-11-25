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Jandarma define avcılarını suçüstü yakaladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Jandarma define avcılarını suçüstü yakaladı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, bölgede 2 şüpheli şahsı, kazı malzemeleri ile suçüstü yakaladı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Elmalı ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, bölgede 2 şüpheli şahsı, kazı malzemeleri ile suçüstü yakaladı. Şahıslar, gözaltına alındı.

Elmalı ilçesi Armutlu Mahallesi Çığlıkara mevkiinde ormanlık alan içerisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Elmalı İstihbarat Ks.A.lığı ve Akçay Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri eş zamanlı yaptıkları operasyon ile N.A. ve A.Ö. isimli şüpheli şahısların söz konusu bölgede kaçak kazı yaptıkları esnada toplam 33 adet kazı malzemesi ile birlikte suç üstü yakaladı. Olay ile ilgili şüpheli şahıslar gözaltına alındı. - ANTALYA

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