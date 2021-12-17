Jandarma dedektifleri 2 yıldır firari olan kişiyi yakaladı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da 2 yıl önce açık cezaevinden firar eden hükümlü, jandarma tarafından saklandığı evde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) dedektifleri, 2019 yılında açık cezaevinden firar eden 21 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Tolga K'yi (30) yakalamak için çalışma başlattı.

Zaman zaman adres değiştirerek farklı illerde barındığı tespit edilen Tolga K'nin son olarak Taşköprü ilçesinde bir arkadaşının yanında saklandığı belirlendi.

Bölgeyi gözetim altına alan JASAT dedektifleri evin etrafını sardıktan sonra operasyon düzenlendi.

Tolga K. ve yanında kaldığı arkadaşı O.D'yi gözaltına alan jandarma ekipleri, evde yaptıkları aramada uyuşturucu ele geçirdi.

AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri

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