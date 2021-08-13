Jandarma'dan zehir tacirlerine darbe

Beyoğlu'nda bir otelde kalan ve otele yakın bir evde uyuşturucu satışı yapan yabancı uyruklu (J.A.D.R) ve (A.G.A.P.) isimli şüpheliler İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Beyoğlu'nda bir otelde kalan ve otele yakın bir evde uyuşturucu satışı yapan yabancı uyruklu (J.A.D.R) ve (A.G.A.P.) isimli şüpheliler İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. 2 şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla, Güney Amerika ülkelerinden temin ettikleri uyuşturucu maddeyi (sıvı kokain) İstanbul genelinde satışa sunan 2 yabancı uyruklu şahıs, Beyoğlu'nda bir otelde kaldıkları ve otele yakın bir apartman dairesini kiraladıkları, buradan irtibatlı bulundukları uyuşturucu madde kullanıcılarına satış yaptıkları belirlendi. Operasyonda, 45 litre sıvı halde kokain maddesi, 20 kilogram toz kokain maddesi, uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan çalışır vaziyette 6 adet hassas terazi, uyuşturucu maddelerin kalıp haline getirilmesinde kullanılan özel olarak hazırlanmış kalıp makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan (J.A.D.R) ve (A.G.A.P.) isimli 2 şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğü öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı