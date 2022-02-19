Jandarma'dan yürek ısıtan hareket - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Jandarma'dan yürek ısıtan hareket

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Jandarma'dan yürek ısıtan hareket

Sivas'ta Jandarma ekipleri 150 sokak kedisine annelik yapan Hatice Alkan'a mama ve battaniye desteğinde bulundu.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta Jandarma ekipleri 150 sokak kedisine annelik yapan Hatice Alkan'a mama ve battaniye desteğinde bulundu.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Korum Tim Komutanlığı ekipleri 17 Şubat Dünya Kediler Gününde yürek ısıtan bir etkinliğe imza attı. Ekipler, kentte kiraladığı evde 150 sokak kedisine bakan Hatice Alkan'ı ziyaret etti. Jandarma ekipleri kedilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve destek olunması noktasında Alkan'a battaniye ve mama yardımında bulundu. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - Yerel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Sivas, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title