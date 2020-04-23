Jandarma'dan videolu 23 nisan kutlaması Jandarma ekiplerinden hazırlanan video Uşak ili, Ulubey ilçesi Jandarma Komutanlığının hazırladığı 23 Nisan videosunu Uşak halkına armağan etti.

Jandarma ekiplerinden hazırlanan video Uşak ili, Ulubey ilçesi Jandarma Komutanlığının hazırladığı 23 Nisan videosunu Uşak halkına armağan etti.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık yaptığı açıklamada; "Ulusal devlet ruhu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ruhudur. Bu ruhun sahibi aziz milletimizin her durumda yanında olan fedakar Jandarma'mız, bu ülkenin evlatlarının önemli bir güvencesi ve dayanağıdır. Tam bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin bayramı 23 Nisan, çocuklarımızın omuzlarında ve kolluk kuvvetlerimizin güvenli kollarında ve desteğiyle yükselecektir. Bu kutlu günde, Ulubey İlçe Jandarma ekiplerimizin hazırladığı ve bizlere hediye ettiği bu video için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA