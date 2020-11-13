Jandarma'dan uyuşturucu tacirlerine şafak baskını
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Jandarma'dan uyuşturucu tacirlerine şafak baskını

13.11.2020 17:41 | Son Güncelleme: 13.11.2020 17:45
Jandarma'dan uyuşturucu tacirlerine şafak baskını

Jandarma, uyuşturucu imal ve ticareti yapan organize suç örgütüne şafak baskını düzenledi.

Jandarma, uyuşturucu imal ve ticareti yapan organize suç örgütüne şafak baskını düzenledi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 13 şüphelide gözaltına alındı.

Konuya ilişkin Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yapılan istihbari çalışma neticesinde, uyuşturucu imal ve ticaretini örgütlü olarak yapan organize suç örgütünden olduğu değerlendirilen,13 şüpheli şahsa yönelik operasyon kapsamında, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 2 kilo 465 gram jamaika, 214 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 1, 5 Ml. İmalatta kullanılan kimsayal madde 13 şüpheli şahıs ile birlikte ele geçirilmiştir" denildi.

Şüphelilerin Jandarmadaki sorgularının ardından çıkartıldıkları mahkemece utuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Jandarma'dan uyuşturucu tacirlerine şafak baskını
Jandarma'dan uyuşturucu tacirlerine şafak baskını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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