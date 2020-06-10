Jandarma'dan uyuşturucu tacirlerine büyük vurgun Jandarma'dan uyuşturucu tacirlerine büyük vurgun Çankırı'da drone destekli uyuşturucu operasyonu Çankırı İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 23 kişi hakkında soruşturma başlatılırken 1 kişi tutuklandı.

Jandarma'dan uyuşturucu tacirlerine büyük vurgun

Çankırı'da drone destekli uyuşturucu operasyonu

ÇANKIRI - Çankırı İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 23 kişi hakkında soruşturma başlatılırken 1 kişi tutuklandı.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçlarının önüne geçilmesi için çalışma başlattı. Bu kapsamda istihbaratları değerlendiren ekipler, Atkaracalar, Kurşunlu, Çerkeş ve Bayramören ilçelerinde 6 farklı adrese operasyon düzenledi. Çok sayıda ekibin katıldığı operasyonda 200 gram esrar, 11 gram kenevir tohumu, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 350 adet tabanca fişeği, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 143 adet av fişeği, 3 adet sustalı bıçak, 1 adet muşta, 1 adet maşonet kelepçe, 1 adet elektronik terazi, 3 adet uyuşturucu kullanımı için aparat, 1 adet esrar üretme değirmeni, 5 kök kenevir, 4 adet tüfek mermisi, 3 adet cep telefonu, 1 adet sim kart ile birlikte çok sayıda uyuşturucu kullanımında kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi.

Drone destekli operasyon kapsamında 24 kişi yakalanırken F.K. isimli şahıs tutuklanarak Çankırı E Tipi Cezaevine teslim edildi. 23 şüpheli şahıs hakkında ise Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA