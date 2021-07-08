Jandarma'dan uyuşturucu satıcısına baskın
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Jandarma'dan uyuşturucu satıcısına baskın

Jandarma'dan uyuşturucu satıcısına baskın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi yakalanarak tutuklandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi yakalanarak tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Düzce il Jandarma Komutanlığı KOM Şubesince yapılan çalışma neticesinde E. Ö (34) isimli şahıs hakkında başlatılan projeli çalışmada yapılan takip sonucunda şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Şüpheli şahıs yapılan operasyonla Düzce Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi Bolu Caddesinde yakalandı. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüphelinin Kalıcı konutlar Yeşiltepe mahallesindeki ev ve eklentilerinde aynı gün yapılan aramada 5 gram Metamfetamin, 1 adet kurusıkıdan çevirme tabanca ve 31 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüpheli E. Ö. tutuklandı.

Soruşturma süresince yapılan iki ara yakalamada toplam 2 gram Metamfetamin ve 2 gram Bonzai ele geçirilmiş, 2 şüpheli hakkında Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçundan adli işlem yapılmıştır. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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